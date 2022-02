Morte David Rossi, i dubbi di Mussari (ex Mps): "I bigliettini di addio? Non si esprimeva così"

16 febbraio 2022 a

"La mia sensazione è che quello non era il modo di esprimersi del David che io conoscevo", così l’ex presidente di Mps, Giuseppe Mussari, ascoltato in Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, ha risposto a una domanda sui bigliettini ritrovati, che l’ex capo della Comunicazione di Mps avrebbe scritto alla moglie.

Nel corso dell’audizione Mussari ha risposto anche a una domanda sulla possibilità che David Rossi fosse venuto a conoscenza dell’esistenza di presunti festini. "Ma sta scherzando? David in un festino? Quando si sarebbero tenuti questi festini?", ha risposto Mussari: "Se avesse saputo qualcosa di men che meno lecito sarebbe andato in procura a denunciare, ma non era nella sua natura. Non ce lo vedo dentro una discussione che aveva un oggetto di questo genere"

"Che idea si è fatto di questa vicenda?", ha chiesto poi la commissione di inchiesta a Giuseppe Mussari. "Per me quello che dice Antonella (la moglie id Rossi) è Vangelo - ha risposto Mussari - C’è chiaramente una non accettazione sostanziale delle conclusioni formali a cui si è arrivati. Da parte mia, da chi ha nutrito quel tipo di rapporto così da definirlo fraterno e non in senso massonico, non posso rimanere indifferente a una moglie che si batte come si batte Antonella o ai fratelli che continuano a chiedere giustizia, chiarezza, un livello definitivo di consapevolezza. Non posso rimanere indifferente e non posso che stare dalla loro parte ignorando le ragioni che li muovono, ma ci sono per scelta ontologica, per essenza della mia natura in relazione al rapporto che avevo con David, non posso stare da un’altra parte". Il giorno che avrò finito di rincorrere i miei processi se il mio spirito me lo consentirà io chiederò, se mi verrà concesso, la copia di questo fascicolo e se avrò la forza di leggerlo solo dopo mi farò un’idea", aveva detto prima. "Quando avrò la forza, ed è un rammarico non averla avuta, sarò felice di dare la mia opinione, ma fino ad allora io là devo stare perché è la mia natura, sto di là perché Davide mi avrebbe immaginato di là".

