Mps-David Ross: Renzi ritwitta, 'Nastasi? voragini investigative'

11 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Matteo Renzi ritwitta il post di Davide Vecchi, direttore del Corriere dell'Umbria, sul caso David Rossi e l'audizione di Antonino Nastasi. "Dell'audizione di Nastasi più delle mille affermazioni (pienamente smentibili) mi colpisce l'approccio, come se la commissione su David Rossi stesse colmando le voragini investigative di altri. No, Nastasi: sono soltanto vostre. È il lavoro che avreste dovuto fare voi", scrive Vecchi.

Ed ancora: "Vorrei vedere un Renzi o Carrai o Verdini, Berlusconi ma anche un Mussari, Profumo, Palamara chiunque rispondere come ha fatto Nastasi, con non ricordo, non immaginavo, all'epoca era cosi.. li arrestano. Siamo seri. La riforma della giustizia non è necessaria ma fondamentale".