In catene contro l'obbligo di super green pass in Senato: la protesta show di Emanuele Dessì

15 febbraio 2022

Protesta contro l’entrata in vigore del super green pass sui posti di lavoro anche tra le fila dei parlamentari. Il senatore Emanuele Dessì, ex appartenente al Movimento 5 Stelle e ora passato al Partito Comunista, si è incatenato davanti a Palazzo Madama contro l'obbligo del certificato verde rafforzato per accedere al Senato. “Non ho il green pass rafforzato in quanto - spiega Dessì - ho deciso di non vaccinarmi. E fortunatamente non ho neanche preso il Covid. Quindi io oggi non posso entrare nonostante abbia fatto un tampone un’ora fa e sono dal punto di vista sanitario una persona perfettamente sana. Continuerò a fare il senatore sul territorio, da casa. Non rinuncio alla mia funzione, questo non è un posto di lavoro normale. Io ho fatto un ricorso sulla base di un principio sacrosanto, perché il mio è un ruolo elettivo, non viene contratta soltanto la mia libertà di esercitare il ruolo di parlamentare, ma anche - conclude Dessì - la libertà degli oltre 400mila cittadini che mi votarono nel 2018 per rappresentarmi in questa aula”.

