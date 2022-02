Otto e mezzo, “strizzano l'occhio ai no-vax”. Antonella Viola furiosa contro l'abolizione del super green pass

15 febbraio 2022 a

a

a

Antonella Viola va all’assalto della politica sul tema green pass. Nella puntata del 15 febbraio di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, il Professore Ordinario di Patologia Generale e Direttore Scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica a Padova se la prende con tutti coloro che chiedono un veloce superamento del green pass dopo la discesa dei contagi Covid: “Chiedere immediatamente la sospensione del super green pass perché non serve a niente è di nuovo un modo per fare l'occhiolino ai no-vax, diciamo le cose come stanno. Non ci sarebbe nessun motivo per chiedere l’immediata sospensione di tutte le regole usate fino ad ora. Si può rispettare il Cts, che è composto da persone di altissima competenza, che ha dato delle indicazioni al governo su quali sono le tappe per uscire dalla pandemia e il governo li sta ascoltando. Ha scelto i suoi esperti e questi stanno guidando il Paese nella fase di fine dell’emergenza dopo averlo guidato nella fase critica, ma non c’è una ragione per correre in questo momento, dobbiamo tenere il punto per proteggere gli ambienti di lavoro, che devono essere dei luoghi sicuri dove i lavoratori non vengono contagiati. Secondo me - conclude l’immunologa - il diritto alla sicurezza sul lavoro passa anche attraverso il super green pass”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.