Addio Covid, Massimo Galli si reinventa analista di geopolitica: come discetta di Ucraina dalla Palombelli...

La curva epidemiologica scende, si parla di “nuova normalità” ed è in questo contesto di ripresa e speranza che Massimo Galli deve reinventarsi. Basta virus, basta politica interna, adesso si parla di politica estera, e quale migliore occasione per il coming out l'emergere della crisi ucraina. Durante la puntata di lunedì 14 febbraio di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4, l'ex direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, oggi in pensione, è ospite in collegamento per commentare, tra le altre cose, ciò che sta accadendo al confine tra Ucraina e Russia.

“Sono problemi che vengono da lontano in un quadro politico generale di una regione in cui ci sono molti aspetti irrisolti. Non c’è dubbio” spiega Galli. “La disgregazione dell’impero russo è un’antica storia, sia come disgregazione sia come origini. Le relazioni tra Ucraina e Russia sono state problematiche non da oggi”, discetta il prof.

In studio si discute sui possibili risvolti di un’ipotetica guerra per l’intero continente, soprattutto per quanto riguarda i prezzi dell’energia, che preoccupano già oggi famiglie e imprese. Galli conclude la sua analisi da navigato politologo guardando al futuro, ma ancora una volta con poco ottimismo: “Il punto è che il compromesso internazionale se non arriva alla svelta prospetta un futuro non brillante”.

Secondo @MassimoGalli51 lo scontro è solo il frutto dei problemi tra Russia e Ucraina rimasti irrisolti per troppi anni. #StaseraItalia pic.twitter.com/v87e9Bpohf — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 14, 2022

