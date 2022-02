Un nuovo virus fa paura: un inglese morto e due contagiati per la febbre di lassa

11 febbraio 2022 a

Un paziente ricoverato al Luton and Dunstable University Hospital nel Bedfordshire, contea dell’Inghilterra orientale, è morto di febbre di Lassa, una febbre emorragica acuta, malattia causata da un virus simile a Ebola. Lo ha confermato la stessa struttura ospedaliero-universitaria, secondo quanto riporta Sky news, dopo che nei giorni scorsi l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) aveva annunciato tre casi di infezione. Tutti e tre i pazienti, fra cui il deceduto, sono membri della stessa famiglia e si ritiene che abbiano contratto la malattia dopo aver viaggiato di recente in Africa occidentale. La Ukhsa sta cercando i contatti stretti degli infettati per fornire valutazioni, supporto e consigli.

