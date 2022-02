Moda e ambiente, arrivano le skeaker vegane

11 febbraio 2022 a

Arrivano le sneaker vegane. Il designer Mirko Tocchio ha fondato un nuo­vo brand e ne curerà anche la direzione creativa. Sneakers realizzate nelle Marche dai mig­liori artigiani ital­iani, con materiali vegani, plastiche ri­ciclate e una tecnica innovativa che eli­mina l’utilizzo della colla.

‘’Oggi si pensa anco­ra che sostenibilità e lusso non possano andare di pari pass­o - afferma Mirko Tocchio, mente creativa di SH+ART - Il Made in Italy e’ un eccellenza mon­diale, i nostri arti­giani con la loro tr­adizione renderanno ogni sneakers unica come un’opera d’arte e Il valore etico sarà parte fondamenta­le di questo concetto di lusso. Le sneakers SH+ART rispecchiano questi principi utilizzando esclusivamente materiali cruelty-free per sostituire la pelle animale con alternative bio-based e plastiche riciclate biodegradabili, insieme a una tecnologia innovativa di assemblamento senza l’utilizzo di colla e componenti che possano essere in qualche modo dannosi per l’ambiente.’’​

Le sneakers saranno acquistabili presto online solo in modalità Made-to-order rendendole ancora più esclusive e limitando allo stesso tempo gli sprechi derivanti da produzioni in eccesso.



