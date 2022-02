Solo sangue no-vax per il figlio, duello tra Cruciani e la Fusani da Del Debbio

Federica Pascale 10 febbraio 2022 a

Per mio figlio solo sangue no vax. Questa la richiesta del padre di un bambino di due anni che deve essere operato al cuore, e che per questo si è visto sospendere la potestà genitoriale dal tribunale per i minorenni di Bologna. Se ne discute in studio durante la puntata di giovedì 10 febbraio di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico in onda su Rete4.

Tra gli ospiti del conduttore Paolo Del Debbio ci sono la giornalista Claudia Fusani e il conduttore radiofonico de La Zanzara Giuseppe Cruciani. “Sta sbagliando gravemente, perché non si può fare distinzione tra sangue di vaccinati e sangue di non vaccinati. È un errore” afferma Cruciani, in risposta alle critiche della Fusani. “Dopodiché, in questi giorni, è stata detta una cosa sbagliata” poiché, secondo Cruciani, i genitori sarebbero stati “mostrificati” dai media come “quelli che volevano uccidere il proprio figlio”.

“Non è così. Hanno dato il consenso, nel caso in cui la situazione si aggravasse, a dare il sangue che è previsto dalle leggi” spiega. “Bisogna spiegare a questi signori, che sono male informati, che le trasfusioni non possono essere fatte con la distinzione tra vaccinati e non vaccinati ma è regolato da norme molto chiare”. La Fusani interrompe: “Ma tu hai sentito perché quel padre dice di no alla trasfusione? Perché il vaccino è ricavato da feti morti. Ma ti rendi conto?”

