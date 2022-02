Terremoto Reggio Emilia, la scossa di magnitudo 4.0 fa tremare anche Bologna e Modena

09 febbraio 2022 a

La terra trema a Reggio Emilia e la scossa arriva fino a Bologna e Modena. Il terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 19.55 nel Reggiano. Lo fa sapere l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sul suo profilo Twitter spiegando che l'epicentro è a Bagnolo in Piano, a 7 km di profondità.

Al momento non si segnalano danni o feriti ma la paura tra la popolazione dopo il sisma ha fatto scappare la gente scende in strada. Caos e panico per la scossa che ha fatto tremare la regione. Paura e tante telefonate alla Protezione civile e alle forze dell'ordine per la scossa alle 19.55. Allertato anche al 112.

