Bollettino 9 febbraio: calano ricoveri e morti. Ma il bilancio Oms sui morti Omicron è "tragico"

Si intravede una tregua e sullo sfondo una plausibile fine della pandemia. Seppur lentamente continua la discesa di ricoveri e decessi: il bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi mercoledì 9 febbraio registra 81.367 nuovi casi di Covid in Italia (ieri 101.864) a fronte di 731.284 tamponi effettuati su un totale di 178.300.531 da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati 384 i decessi (ieri 415), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 149.896. Con quelli di oggi diventano 11.847.436 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.874.625 (-53.175), 1.885.343 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 17.932 di cui 1.350 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 9.822.915 con un incremento di 134.460 unità nelle ultime 24 ore.

Intanto l'Oms fa i conti sui decessi riconducibili a Omicron: da quando è stata rilevata per la prima volta l'ultima variante del coronavirus sono stati segnalati mezzo milione di morti, di cui circa 100.000 negli Stati Uniti. A renderlo noto l'incident manager dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Abdi Mahamud, definendo "tragico, oltre il tragico" un tale bilancio di morti in un Paese in cui i vaccini sono disponibili gratuitamente.

