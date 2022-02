Il sindacato dei Carabinieri fa guerra ai Pokemon: l'assurda domanda ai test

Luigi Bisignani 07 febbraio 2022 a

a

a

Caro direttore, mentre soffiano venti di guerra nel mondo, da noi ne scoppia una piccola piccola, che fa sorridere: quella ai Pokémon. Il nemico dei simpatici mostriciattoli usciti dalla fantasia di Satoshi Tajiri è UNARMA, l'Associazione Nazionale dell'Arma dei Carabinieri, trasformatisi in quasi «sindacato» nel 2019 per iniziativa della ministra grillina Trenta ma che ancora non ha un totale riconoscimento giuridico. Con un'articolata e solenne nota stampa che ha fatto il giro delle redazioni, UNARMA chiede, in modo solenne, come mai in un test a quiz per il 27' concorso interno per Sovraintendenti venga posta una domanda con risposta multipla sui Pokémon e cioè: "-1 non muoiono in combattimento -2 si nutrono esclusivamente di pizza -3 camminano all'indietro -4 si spostano in bicicletta a una ruota". La risposta esatta è la prima, un pokemon non muore mai. Forse è stato questo il segreto del successo del franchise, lottare senza morire in fondo è il desiderio di tutti. E magari era proprio lo spirito per il quale la domanda è stata posta nel concorso. Ma evidentemente UNARMA non ama filosofeggiare e ritiene che porre ad un giovane carabiniere una domanda sui Pokémon è disdicevole, perché, come dice la nota "di ben altri personaggi e combattimenti un carabiniere dovrebbe occuparsi e prepararsi, o dimostrare di avere requisiti tali da poter affrontare in maniera coerente, lucida e sicura un impegno sociale di certo che va ben oltre la caccia ai Pokémon". Sembra davvero una nuova barzelletta sui carabinieri.

C'è da spiegare però ad UNARMA che i quiz, quindi anche le domande di cultura generale, oggi sono la tipologia di esame più utilizzata nei concorsi pubblici in tutto il mondo. Sia per valutare la preparazione (storia, geografia, cinema, sport) che della personalità del candidato. E i videogiochi sono entrati nell'anima della gente, tra l'altro, sono considerati un vero e proprio sport con il CIO - Comitato Internazionale Olimpico - che sta valutando se farli diventare una disciplina olimpica. Pertanto, ben venga una innocua domanda, tra le tante, sui Pokémon. Hai visto mai che al carabiniere capiti che debba rassicurare un bimbo che si è perso al supermercato... Certo che per un sindacato che vuole cavalcare la modernità non è il massimo fare la guerra a Pikachu, mentre l'Arma, 'nei secoli fedele' sempre più moderna anche di fronte ai Pokémon.

