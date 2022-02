Confermate le mascherine all'aperto fino al 10 febbraio, ecco chi non deve indossarle

01 febbraio 2022 a

a

a

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la recente ordinanza del ministro della Salute sull’obbligo delle mascherine e sul prolungamento, sempre fino al 10 febbraio, della chiusura delle discoteche. «Fino al 10 febbraio 2022, è fatto obbligo, anche in zona bianca - si legge nella Gazzetta Ufficiale che riporta l’articolo uno dell’ordinanza - di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico».

Ora persino Galli diventa ottimista: "Fine emergenza il 31 marzo? Ragionevole"

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: «i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani».

Il governo ha deciso: green pass illimitato a chi ha fatto la dose booster

Per quanto riguarda le discoteche, nell’articolo 2 si dispone: «ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.