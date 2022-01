Uomo si dà fuoco davanti alla caserma dei carabinieri. Il video choc finisce sui social, è polemica

31 gennaio 2022 a

Dramma a Rende, in provincia di Cosenza, dove un uomo si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri. Il protagonista del gesto è un 33enne, cosentino che lavora come insegnante in Lombardia e da poco rientrato in Calabria. Ora è ricoverato in terapia intensiva con gravi ustioni sul 70 per cento del corpo. Il tutto è accaduto questa mattina, quando l'uomo ha svuotato il contenuto di una tanica di benzina su di sé e ha incendiato il liquido infiammabile. È stato subito raggiunto da alcuni soccorritori con l'estintore ma, come si apprende dai video che hanno iniziato a girare sui sociale, prima di spegnere le fiamme ci sono voluti momenti interminabili. L'uomo era avvolto dalle fiamme dalle ginocchia in su e i danni sono drammatici. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco e la polizia municipale. I motivi del gesto sarebbero ancora ignoti.

È polemica, poi, per il video choc dell'uomo avvolto dalle fiamme che sta girando sui social (su Twitter in particolare) e usato come argomento di critica politica, con molti utenti che gridano allo sciacallaggio.

