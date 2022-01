Odio no vax su Sara Manfuso e Matteo Bassetti: "Muori stuprata", "cancro ai testicoli". E scattano le denunce

Pietro De Leo 31 gennaio 2022 a

a

a

Ancora minacce dai fondamentalisti del no al vaccino, gravissime. Vittime sono la commentatrice tv Sara Manfuso ed il direttore della clinica Malattie infettive ‘San Martino’ di Genova Matteo Bassetti. Manfuso ha postato sulla sua pagina Instagram lo screenshot di un commento ricevuto da un utente: “tu devi morire stuprata e quel bastardo deve morire di cancro ai testicoli”, si legge.

“Pronti a sparare”. Sul vaccino ai bimbi minacce di morte e proiettile all'immunologa Viola

Parole orribili, che lei commenta così: “il bastardo che deve morire di cancro ai testicoli è il professor Matteo Bassetti e mi ha appena comunicato che si è rivolto alla Digos. Quella che deve morire stuprata sono io, che una violenza sessuale l’ho già subita. Tutto questo perché? Per aver presentato un libro del Professore per essere stati fotografati insieme, colpevoli di aver preferito la scienza alla cialtroneria. Nel loro medioevo culturale, la lotta alla scienza dei no vax si intreccia alla violenza contro noi donne”. Insomma, si arricchisce ulteriormente, purtroppo, la lunga antologia di odio web, che intorno alla campagna vaccinale ha raggiunto probabilmente la sua cuspide.

Lotta al Covid, inutile screditare i no vax

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.