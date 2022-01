Il green pass diventa illimitato ma i guariti restano fuori. Viaggi e corridoi Covid free: il governo cambia tutto

27 gennaio 2022 a

a

a

Mentre si attende un calo negli indicatori della pandemia il governo sta per intervenire sulle regole Covid. Il problema più pressante è quello legato al green pass perché milioni di italiani potrebbero vedere il proprio certificato verde scadere prossimamente.

Il disagio mentale dilaga tra i giovani nell'era Covid. Depressione e ansia, casi alle stelle

Dal 1° febbraio il green pass avrà validità sei mesi dall'ultima somministrazione, riporta il Corriere che ricorda che le agenzie regolatorie Ema e Aifa non hanno autorizzato la quarta dose del vaccino anti-Covid. Pertanto, verrà sospesa la scadenza del certificato per chi ha avuto la terza dose e completato il ciclo. Un green pass illimitato almeno fino a quando non sarà stabilito se sia necessario fare un ulteriore richiamo. Per chi ha una o due dosi rimane dunque la scadenza di sei mesi. Il Cts dovrà comunque esprimersi per quanto riguarda i guariti che hanno già ricevuto due dosi e chi aveva fatto il vaccino monodose. Per queste categorie, infatti, la criticità resta e molti italiani rischiano di finire reclusi nonostante due dosi e guarigione, ad esempio.

Sileri e il caso delle terapie intensive. Dietrofront sulla "vita difficile" ai no vax

Pdr quanto riguarda i viaggi, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che consente a chi arriva in Italia dai Paesi dell'Unione Europea di entrare senza il tampone e con soltanto la certificazione verde. Si allarga poi la lista degli Stati dove sarà possibile andare per turismo con il "corridoio Covid free": attualmente si può andare per turismo con certificato erde e tampone molecolare negativo ad Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam). Con l'ordinanza in vigore dal 1° febbraiosi aggiungono alla lista Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.