Nuova batosta in arrivo per i no vax: cinque regioni rischiano di finire in arancione

Nuova batosta in arrivo per i no vax. Potrebbero arrivare novità dal monitoraggio settimanale Covid di domani 21 gennaio: i dati sui ricoveri dell’Agenas, aggiornati a stasera 20 gennaio, indicano infatti che cinque Regioni rischiano di finire in zona arancione, raggiungendo la Val d’Aosta. Per i vaccinati o i guariti non cambierebbe nulla, ma chi non ha il super green pass non potrebbe più spostarsi dal proprio Comune di residenza se non per motivi di salute, urgenza o lavoro.

Due di queste regioni hanno parametri oltre soglia sia per i ricoveri ordinari (il cui limite è al 30%) che per le intensive (al 20%): si tratta del Friuli Venezia Giulia, con i ricoveri al 34% e le intensive al 23%, e l’Abruzzo, rispettivamente al 32% e al 22%. Altre tre hanno superato un parametro e sono al limite sull’altro: Piemonte (ricoveri sul filo proprio al 30%, intensive al 23%), Lazio (30% e 21%) e Sicilia (37% e 20% di intensive, quindi al limite). Si dovrebbe salvare dalla zona rossa la stessa Val d’Aosta, con i ricoveri ordinari addirittura al 55% ma le intensive al 18%, mentre la Puglia e la Sardegna potrebbero lasciare la zona bianca per finire in giallo. Domani valuterà la Cabina di Regia, e nel caso arriveranno le relative ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza.

