Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo. È la più giovane di sempre

Roberta Metsola è stata eletta presidente del Parlamento europeo il giorno del suo 43esimo compleanno. È la presidente più giovane della storia. Dopo la la sua proclamazione i deputati le hanno cantato ’Happy birthday’.

«Mi sento onorata della responsabilità che mi affidate, vi prometto che farò del mio meglio per lavorare per questo Parlamento e per i cittadini europei». ha detto Metsola, che succede a David Sassoli scomparso per una grave malattia, nel suo discorso di insediamento.

