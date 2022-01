La fine della pandemia è vicina, ecco la conferma dell'Oms

18 gennaio 2022 a

a

a

I dati dei contagi in costante calo nel Regno Unito fanno intravedere la luce in fondo al tunnel. La situazione Covid in Gran Bretagna «ci dà motivi di speranza»: lo ha detto David Nabarro, massimo esperto e inviato speciale dell’Oms per il Covid-19. Nabarro ha ripetuto alla Bbc il messaggio sostanzialmente già lanciato ieri, ovvero che la fine della pandemia è a portata di mano nel Regno Unito, anche se ancora ci vorrà tempo. «L’obiettivo a cui puntiamo tutti è una situazione in cui questo virus è presente, ma la vita è organizzata in modo che non venga interrotta».

Presto tutti in zona bianca, possiamo allentare la stretta: Sileri vede la luce

Intanto «dobbiamo assicurarci che ci sia una distribuzione equa dei vaccini, perchè solo questo ci consentirà di uscire dalla fase dell’emergenza (della pandemia, ndr) con maggiore probabilità» ha detto Mike Ryan, capo del programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), intervenendo a una sessione del World Economic Forum di Davos, che anche quest’anno si svolge in modalità virtuale a causa della pandemia.

Esulta Figliuolo, le terze dosi di vaccino volano al 69,5 per cento

Evidenziando che «in Africa solo il 7% delle persone è completamente vaccinato», Ryan ha aggiunto che «l’attuale meccanismo di produzione dei vaccini non porta a una distribuzione equa». «Serve un cambiamento», ha proseguito Ryan osservando che la strada da seguire è quella di un «approccio multilaterale, con i settori pubblico e privato che collaborano, per mettere a punto un nuovo meccanismo robusto».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.