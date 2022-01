Gabicce, Cristina Calzoni uccisa dal ragno violino: muore dopo il secondo morso

17 gennaio 2022 a

Era stata morsa alla schiena lo scorso settembre da un "loxosceles rufescens" meglio noto come ragno violino, poi a novembre la seconda volta. La donna 46enne di Gabicce Mare, Cristina Calzoni, è deceduta all'improvviso davanti al compagno: inutili i soccorsi, quando i sanitari sono arrivati non c'era già più nulla da fare.

Da un paio di mesi la donna si stava sottoponendo a terapie contro le conseguenze di questi morsi e solo l'autopsia adesso potrà chiarire le cause del decesso. La seconda "dose di veleno" dopo l'ultimo attacco - sempre nello stesso gattile dove era solita andare per dare da mangiare ai randagi e dove era stata morsa la prima volta in settembre - era risultato più doloroso tanto che la donna si era rivolta al centro specializzato antiveleni di Bologna. Poi il malore improvviso e il decesso.

