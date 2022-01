Green pass, trovata l'intesa sul Dpcm: quali sono le attività esentate

17 gennaio 2022 a

Prende finalmente corpo il Dpcm legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il decreto del presidente del Consiglio in questione deve entrare nel merito delle attività in cui non sarà richiesto il super green pass o il certificato verde semplice, ottenibile anche col tampone negativo.

L'intesa alla fine è arrivata, spiega l'Adnkonos. Ad allungare i tempi è stato il confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti, ovvero Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico sugli "esenti" del green pass base. Se i primi tre dicasteri condividevano infatti la proposta di esentare dal green pass base -dunque in tasca non solo a vaccinati o guariti ma anche a chi esibisce l’esito di un tampone negativo - ad attività legate a esigenze alimentari (pizzicagnoli e supermercati) sanitarie (farmacie e parafarmacie) e di giustizia (le caserme dove poter sporgere denuncia se si è vittime di un reato) che abbiano il criterio dell’urgenza e dell’indifferibilità, il Mise ere intenzionato ad allargare le maglie, includendo nel pacchetto, ad esempio, edicole e tabaccai, nonché i negozi più in generale, tra questi, ad esempio, fiorai, cartolerie, vivai, fotografi, librerie, esercizi dove si vendono giocattoli piuttosto che articoli sportivi. Dunque tutte quelle realtà al dettaglio riportate nell’elenco 23 allegato al Dpcm del 2 marzo 2021.

Alla fine, punto di caduta preludio dell’intesa - a quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo - la decisione di esentare anche le edicole all’aperto, i mercati rionali, i commercianti ambulanti e i benzinai. Tutte quelle realtà commerciali all’aperto, dunque, dove i rischi di contagio sarebbero minori. La firma del Dpcm dovrebbe avvenire tra domani - quando il testo verrà chiuso - e mercoledì.

Tra i negozi esentati ci sarebbero anche quelli di ottica o per l'acquisto di pellet o legna per il riscaldamento.

