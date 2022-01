Tonga, l'eruzione devastante del vulcano Hunga vista dallo spazio. Tsunami sulle isole, i video choc

15 gennaio 2022 a

Una eruzione devastante, che dall’alto dello spazio dimostra tutta la sua forza. È il vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Haʻapai che si è svegliato ed è stato immortalato dai satelliti GOES-West e Himawari-8. L’eruzione di un vulcano sottomarino al largo di Tonga, Stato insulare della Polinesia, ha provocato uno tsunami con onde alte circa 1,2 metri, per il quale è stato emesso un allarme in diversi Paesi del sud del Pacifico. Le onde sono state osservate nella capitale di Tonga e nella capitale delle Samoa. Alcuni video postati sui social media mostrano l’acqua arrivare con violenza sulla terra ferma trascinando via automobili e schiantandosi contro delle abitazioni.

Forte terremoto in Nuova Zelanda, allarme tsunami

La capitale di Tonga si trova a 65 chilometri a nord del vulcano, che si chiama Hunga Tonga-Hunga. L’eruzione è stata molto potente ed è durata circa 8 minuti. È stata così violenta che l’hanno sentita fino alle isole Fiji, scrive la Bbc riportando le dichiarazioni delle autorità nella capitale Suva. Il governo delle Fiji ha non soltanto lanciato l’allarme, ma ha anche aperto dei centri di accoglienza per le persone che abitano sulla costa.

Paurose e spettacolari le immagini dell'eruzione, sia quelle al livello del mare sia quelle del satellite come nei video qui di seguito.

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6 — Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022

L’origine di questo video è incerta, ma sembrerebbe #Tonga.



Non so che dire. Continuo a guardarlo senza capire come si fa...pic.twitter.com/XzvTmsU1Vn — Manolo Luppichini (@manolo_loop) January 15, 2022

