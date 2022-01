Il trucco dell'infermiera no vax, cosa faceva con la siringa: arrestata per questi video

15 gennaio 2022 a

Nelle immagini riprese dalle telecamere nascoste si vede l'infermiera svuotare la siringa piena di vaccino su una garza per poi praticare una finta iniezione al paziente complice. Per questo la Digos di Palermo ha eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una operatrice sanitaria residente nella provincia di Palermo accusata di aver finto di vaccinare contro il Covid alcune persone all’hub della fiera del Mediterraneo. Il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari. L’operazione è uno strascico dell’indagine che il 21 dicembre ha portato all’arresto di altre tre persone. Tra gli indagati figura anche una coppia di coniugi.

L'infermiera 58enne avrebbe inoltre usufruito lei stasa di una falsa vaccinazione, fatta dalla collega arrestata il 21 dicembre. L’indagata avrebbe poi effettuato due false vaccinazioni in favore di una coppia di coniugi - indagati per concorso in peculato e falso ideologico -, seguendo la medesima modalità operativa adottata dalla collega: lo sversamento della dose vaccinale in un quadrato di garza ed una finta iniezione, praticata sul braccio dell’utente, come si vede nel video diffuso dalla polizia che indaga su altri possibili casi.

Intanto sempre nel Palermitano è stata scoperta una comunità alloggio per anziani gestita da due coniugi palermitani poco più che 40enni, entrambi sprovvisti di vaccinazione contro il Covid-19 e di green pass. Degli 8 pazienti ricoverati al momento del controllo, di età compresa tra i 62 e 98 anni, 7 erano privi di vaccinazione contro il Covid-19. Oltre alle sanzioni amministrative, che ammontano a 2 mila euro, i due gestori sono stati denunciati in stato di libertà.

