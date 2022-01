L'etica del sinistro Bersani: se torniamo in emergenza si curano prima i vaccinati

Arnaldo Magro 15 gennaio 2022 a

a

a

L’emergenza ospedaliera diventa il terreno di scontro delle ultime ore. Il punto è chiaro, è lecito in emergenza di posti letto, pensare di poter curare tutti i pazienti? Di conseguenza, c’è qualcuno avente più diritto alla cura rispetto ad altri? In base a quali criteri poi? Pierluigi Bersani, ospite di Corrado Formigli è tranciante sull’argomento: «Tratto il problema dal punto di vista etico. È inaccettabile che un malato oncologico non venga curato per colpa dei no vax. Il no vax, lo si cura in seguito se sta male, prima si curino i vaccinati».

La pandemia è diventata una lotteria, la cura ormai è affidata al caso. Pure Draghi ha perso la rotta

Il tema è senz’altro divisivo non solo a livello politico ma merita una riflessione approfondita. Se fosse una giovane vita adolescente, magari anche non vaccinata ad avere bisogno di cure ospedaliere, sarebbe dunque legittimo non fornirle cure adeguate e tempestive? Per privilegiare magari, una vita vissuta ma vaccinata? È dunque questo il principio etico a cui si ispirano Bersani ed altri.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.