Nicola Maccanico vuole il fotovoltaico a Cinecittà

Gianfranco Ferroni 14 gennaio 2022

a

a

Cinecittà diventa ecosostenibile: ora che c'è Nicola Maccanico al vertice, via ai bandi di gara per realizzare «impianti fotovoltaici e relativo rifacimento dei tetti, siti nel complesso». L'appalto, che include la ristrutturazione impiantistica della rete delle cabine elettriche, è di 14,9 milioni di euro. Ci vorrà un anno e mezzo per festeggiare le fine dei lavori.

