Da Giorgio Armani un palazzo a Mosca per Vladimir Putin, amante della moda italiana

Gianfranco Ferroni 14 gennaio 2022 a

A Mosca dicono che il presidente russo Vladimir Putin «ha un debole per l'alta moda italiana». Sarà un caso, ma Giorgio Armani realizzerà un complesso residenziale nella capitale della Russia, in partnership con la società immobiliare Vos' hod. Il palazzo si chiamerà «Armani casa Moscow», con interni e aree comune che porteranno la firma dello stilista piacentino. Il tutto sorgerà in una delle zone più apprezzate della capitale russa, a pochi passi dalla Galleria Statale d'Arte Tretyakov. Il progetto prevede la realizzazione di 9.600 metri quadrati e un investimento di 66 milioni di euro.

