In calo contagi e pazienti gravi ma aumentano i morti: sono 313 in un giorno

Sono 196.224 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 220.532, per un totale di 7.971.068 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 313 vittime, contro le 294 di ieri, per un totale di 139.872 sempre dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

I tamponi effettuati sono 1.190.567, rispetto ai 1.375.514 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 16,5 per cento, rispetto al 16 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 2.222.060. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.669, 8 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.309, 242 in più rispetto a ieri.

I dimessi/guariti sono 108.198, per un totale di 5.609.136 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (41.050), Campania (27.034) e Veneto (19.811).

Nel Lazio su 29.612 tamponi molecolari e 79.927 tamponi antigenici per un totale di 109.539 tamponi, si registrano 12.027 nuovi casi positivi (-761), sono 15 i decessi (-28), 1.629 i ricoverati (+56), 202 le terapie intensive (+6) e +4.993 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.063. Rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno.

