In Calabria vogliono il lockdown totale per i no-vax: “stiano chiusi a casa”

Le restrizioni per contenere il Covid non devono valere per tutti, ma soltanto per i no-vax. È l’idea di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenuto a 24 Mattino su Radio 24 per commentare l’andamento della pandemia e per lanciare un messaggio distensivo nei confronti dei vaccinati, che rischiano di perdere fiducia nella campagna vaccinale: “Sono tendenzialmente contrario ad ogni restrizione di libertà per i vaccinati. Abbiamo detto agli italiani, anche ai calabresi, che dovevano vaccinarsi per conquistare la loro libertà e ora che facciamo li mettiamo in zona rossa? No, la zona rossa va fatta semplicemente dove non si vaccinano, perché non vaccinarsi è una libera scelta, secondo me irrazionale perché credo nella scienza, libera scelta dalla quale discendono delle conseguenze che non possono essere patite dalla maggioranza, da quelli che responsabilmente hanno scelto di vaccinarsi”.

“Io - ribadisce il nuovo governatore della regione del Sud-Italia - ho chiesto al governo di darmi la possibilità di fare un lockdown selettivo per i non vaccinati, la Regione Calabria è una regione commissariata per la sanità quindi evidentemente ha problemi superiori a quelli di altre regioni. Mi diano la possibilità di fare un lockdown selettivo che operi semplicemente per i non vaccinati. I non vaccinati - conclude Occhiuto - stiano a casa, hanno scelto di non vaccinarsi e stiano a casa”.

