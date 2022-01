Rientro a scuola, in Campania il presidente Vincenzo De Luca non riapre elementari e medie

07 gennaio 2022 a

"In questa condizione io credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda credo che non apriremo le scuole medie ed elementari". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la consueta diretta Facebook del venerdì annuncia la Dad a gennaio dichiarando guerra al governo che invece non ha alcuna intenzione di prorogare il rientro dopo le festività natalizie.

"In queste ore stanno lavorando le nostre strutture sanitarie - aggiunge -, credo che ci sarà a breve una Unità di crisi, che credo prenderà atto di questa situazione, in maniera responsabile. Quindi credo che andremo alla proroga dell'apertura dell'anno scolastico in Campania a fine gennaio per quanto riguarda scuole medie e scuole elementari. Per il resto vedremo di seguire con attenzione la situazione del contagio, dell'epidemia cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per garantire ai docenti, ai presidi, alle famiglie il massimo possibile di assistenza sanitaria e di prevenzione per evitare situazioni ancora più pesanti e gravi".

"Ho la sensazione insopportabile - denuncia De Luca - che si mettano in piedi provvedimenti che finiscono di trasformare i nostri bambini in cavie sull'altare della politica politicante e degli ideologismi. I dati che abbiamo noi in Campania: abbiamo 3mila positivi nell'ambito del personale scolastico e credo 19mila positivi nella fascia 0-19 anni. La percentuale della vaccinazione che registriamo al di sotto delle prime medie e delle elementari è meno del 10 per cento, aumenta nelle medie superiori. I sindaci della Campania ci invitano ritardare l'apertura dell'anno scolastico di due settimane".

