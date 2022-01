Codice rosso alla rovescia. La storia incredibile del pugile gigante vittima della minuscola moglie

03 gennaio 2022 a

Lei alta meno di un metro e 50 lui ex pugile alto due metri. Ma era la moglie a menare il marito. Aspetteva che si sedesse e pum, ecco i cazzotti. Gli ha lanciato anche una pentola di acqua bollente, e tirato addosso una statuetta infuriata per un capello di donna trovato nei panni sporchi insieme alla biancheria del marito. Il gigante buono ha subito le angherie e sopportato per anni. Un giorno però ha detto basta e chiamato il 113. Lei vistasi perduta si è morsa il labbro provando ad accusare lui di averle tirato un pugno. Ma il figlio le ha testimoniato contro e gli inquirenti non le hanno creduto: se quella montagna di muscoli le avesse davvero tirato un pugno, altro che taglietto al labbro. Applicato il codice rosso riconoscendo l’uomo come vittima di violenza di genere. Lei condannata a due anni.

