"Vaccino obbligatorio per tutti". Draghi ha l'arma segreta per far passare il super green pass al lavoro

Nonostante i malumori in alcune forze che sostengono la maggioranza del suo governo, Mario Draghi è intenzionato a stringere la morsa contro i no vax, già estromessi praticamente da tutte le attività che prevedono socialità. L'ultimo tassello sarà quello dell'obbligo di super green pass esteso a tutto o quasi il mondo del lavoro. La data potrebbe essere la prima utile, ovvero, il 5 gennaio prossimo.

Ma come funzionerà la stretta? Chi finora ha evitato la fiala anti-Covid avrà a disposizione due settimane per sottoporsi alla prima dose e mettersi in regola. Altrimenti scatteranno sanzioni.

La vera novità è che il certificato verde rafforzato anche per lavorare potrebbe essere superato da un provvedimento ancora più pesante. Stoppato in extremis a fine anno, dall'intervento della Lega e del suo ministro Giancarlo Giorgetti e dai 5 Stelle, appare probabile l'introduzione del super green passi al lavoro nel prossimo Cdm. Ma se da qui al 5 gennaio i contagi dovessero aumentare sensibilmente, spiega Repubblica in un retroscena, scatterebbe l'obbligo vaccinale generalizzato, valido per l'intera popolazione over 18.

Una scelta che servirebbe al premier anche per imporre un messaggio forte e chiaro al Paese, e spazzare via le ultime sacche di resistenza no vax.

A remare verso questa soluzione, neanche a dirlo, è il ministro della Salute Roberto Speranza. Ma non mancano dubbi, soprattutto di natura giuridica. "Che succede se ad esempio un avvocato non è vaccinato? Se un imputato è No Vax? E chi deve sporgere una denuncia in una stazione di polizia, può accedere? Molti problemi ruotano inoltre attorno alla sanzione: è politicamente sostenibile una multa inflitta a pensionati e disoccupati? Infine i minori: la regola sarebbe estesa anche ai minori?" sono le domande che risuonano nelle stanze del governo. Più praticabile la strada del certificato 2G, vaccino o guarigione dal coronavirus, per tutti i lavoratori. Ma se la variante Omicron nei prossimi giorni presenterà un conto salato scatterà il vaccino obbligatorio.

