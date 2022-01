L'annuncio del generale Figliuolo: in farmacia prezzi calmierati per le mascherine Ffp2

01 gennaio 2022 a

Con il decreto festività varato a Natale dal governo Draghi sono state rese obbligatorie le mascherine ffp2 per andare al cinema, a teatro, nelle sale da concerto, nei locali per la musica dal vivo e l'intrattenimento, nelle arene, allo stadio, nei palazzetti dello sport e anche sui mezzi di trasporto come aerei, treni, traghetti, autobus, tram, pullman e metropolitane di tutte le città d'Italia. Si è ovviamente impennata la richiesta di questo tipo di dispositivi di protezione dal Covid, facendo anche salire i prezzi in diversi punti vendita e scatenando il dibattito su una politica di contenimento dei prezzi. Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario per l'emergenza Covid, è stato intervistato dal Tg1 e ha dato un annuncio proprio su questo tema: "La settimana prossima dovremmo chiudere un accordo con le associazioni dei farmacisti sui prezzi calmierati delle mascherine Ffp2, per poi passare anche alla grande distribuzione. Dal 10 gennaio - ha sottolineato il generale - partiamo con la terza dose a 4 mesi, continuiamo a correre con le vaccinazioni".

Un esempio lampante di un doveroso intervento del governo è dato da alcuni dati. Negli ultimi dieci giorni la richiesta di tamponi antigenici e di mascherine Ffp2 - rispetto alle prime due settimane di dicembre - è aumentata rispettivamente del 20% e del 30%. Lo rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita) evidenziando, inoltre, come dal 26 dicembre a oggi l’incremento abbia raggiunto livelli record con picchi di aumento del 50%.

