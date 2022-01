Omicron annienterà Delta: lo studio del Sudafrica e la fine del tunnel Covid

01 gennaio 2022 a

La variante Omicron aiuta a difendersi dalla “cugina” Delta. All'Africa Health Research Institute di Durban, in Sudafrica, i ricercatori hanno eseguito uno studio su 13 campioni di sangue di persone che erano state vaccinate o erano guarite dal Covid e hanno analizzato la risposta immunitaria facendoli venire a contatto con diverse varianti. Ed ecco la buona notizia riportata dal NY Times: gli anticorpi prodotti durante un'infezione dovuta a Omicron hanno protetto da una successiva infezione Delta. Se Omicron diventerà ancor più dominante nel mondo reale, questo potrebbe portare ad un futuro meno terribile, anche nel caso in cui torni ad esserci una variante più letale rispetto a quella scoperta in Africa nelle passate settimane.

A breve termine ci si aspetta che Omicron crei un'ondata di casi che metterà a dura prova le economie e i sistemi sanitari di tutto il mondo. Ma a lungo termine, la nuova ricerca suggerisce che un mondo dominato da Omicron potrebbe avere meno ricoveri e morti di uno in cui Delta continui ad imperversare. A parlare dello studio è Alex Sigal, virologo del laboratorio sudafricano: “Omicron probabilmente spingerà via la Delta. Sarà una buona cosa, stiamo assistendo ad un qualcosa con cui possiamo vivere più facilmente e che ci darà meno fastidio delle varianti precedenti”.

Scienziati indipendenti hanno affermato che i risultati dell'esperimento sudafricano, anche se preliminari, sono validi. Carl Pearson, un epidemiologo della London School of Hygiene & Tropical Medicine, ha detto che i risultati sono coerenti con ciò che sta accadendo ora in Inghilterra: “Omicron arriva e cresce rapidamente e per Delta arriva il declino”. Nathan Grubaugh, epidemiologo della Yale School of Public Health, ha fatto sapere che stava osservando gli stessi risultati nel Connecticut: ”Stiamo vedendo Omicron aumentare esponenzialmente mentre i casi Delta sono in calo. Questo mi suggerisce che Omicron stia superando Delta, lasciandoli meno a rischio se prendono la Delta in seguito. Tutto ciò fa scendere i casi di Delta".

