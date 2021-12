Paolo Calissano, si indaga per omicidio colposo. "Era morto da giorni", disposta l'autopsia

31 dicembre 2021 a

È stata aperta un'inchiesta per la morte di Paolo Calissano, l'attore trovato senza vita nella sua casa nel quartiere Balduina, a Roma. La procura della Capitale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Una mossa volta a chiarire le cause del smorte del volto noto della fiction che nel 2005 era stato coinvolto in una drammatica vicenda di droga: una donna brasiliana, Ana Lucia Bandeira Bezerra, era morta nel suo appartamento a Genova per un’overdose di cocaina. Arrestato con l’accusa di averle ceduto la droga, l’attore fu condannato a quattro anni di reclusione. Tre anni dopo era stato trovato positivo alla cocaina dopo un incidente in auto. La l'apertura dell'inchiesta è anche un atto dovuto per procedere all'autopsia sul corpo di Calissano, prevista oggi al Gemelli.

Il corpo dell'attore è stato trovato senza vita probabilmente dopo un paio di giorni dal decesso. Le forze dell'ordine hanno trovato vicino al cadavere diversi farmaci. La morte, è una delle ipotesi degli inquirenti, potrebbe essere stata provocata da un mix di psicofarmaci.

Pochi i colleghi e i personaggi della tv che lo ricordano. Il giornalista Salvo Sottile su Twitter ha scritto: "Il male di vivere. Ciao Paolo". "Eri un signore, ma i tuoi demoni ti hanno tormentato. Spero tu abbia trovato la pace" è il commento di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. La showgirl Stefania Orlando lo ricorda così: "Ciao Paolo, eri una persona sensibile e fragile, troppo per un mondo così spietato".

