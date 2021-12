Paolo Calissano trovato morto in casa. "Mix di farmaci" il dramma dell'attore

31 dicembre 2021 a

Una vita tormentata quella di Paolo Calissano, l'attore trovato morto nella sua casa nel quartiere Balduina, a Roma. Secondo una prima ricostruzioni a provocare la morte potrebbe esser stata un’overdose di un mix di farmaci che l’attore assumeva per curare una forma di depressione. Tra le ipotesi anche quel del gesto volontario. A quanto pare l'attore era morto da almeno due giorni e il cadavere era in stato di decomposizione.

L'intervento dei carabinieri della stazione di Medaglie d’Oro è avvenuto intorno alle 21.45 di ieri sera, dopo una segnalazione al 112. Gli agenti hanno trovato scatole e pillole di psicofarmaci sparse in casa, dove non era presente nessun altro. La salma è stata portata al Gemelli, in attesa dell’autopsia che sarà eseguita oggi.

L’attore, 54 anni, è stato volto di diverse fiction di successo in Italia negli anni Novanta, come La Dottoressa Giò, Linda e il Brigadiere e la soap Vivere. Nel 2005 l'episodio che ha segnato la sua carriera. Una donna, Ana Lucia Bandeira, ballerina brasiliana, è stata trovata morta nel suo appartamento a Genova per un’overdose di cocaina. L'attore era stato arrestato con l’accusa di averle ceduto la droga, e condannato a quattro anni di reclusione. Nel 2008 provocò un incidente stradale a seguito del quale fu trovato positivo alla cocaina.

"Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso": con questo post su Instagram lo sfogo di Fabiana Palese, l’ultima compagna di+ Calissano. L’estetista 43enne, che gestisce un B&B nel quartiere Prati, lo scorso 18 febbraio aveva fatto gli auguri a Calissano per il suo compleanno definendolo "l’uomo che mi è stato accanto per tanti e difficili anni, con cui ho condiviso gioie e dolori e che oggi è il mio migliore amico".

