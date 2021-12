L'Italia è in tilt, la ricetta della Boschi: niente quarantena per vaccinati e restrizioni per i no-vax

29 dicembre 2021 a

Italia Viva sposa la linea della Conferenza delle Regioni e chiede al Cts una revisione della quarantena per i vaccinati, una soluzione atta ad evitare la paralisi del Paese per colpa dell’ampia diffusione della variante Omicron. A parlare è Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, che in attesa di un responso degli scienziati scrive così su Facebook: “L’Italia in tilt con 80mila positivi al Covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la maggioranza degli italiani è vaccinata, per questo devono cambiare le regole: chiediamo lo stop alla quarantena per i vaccinati, restrizioni per i no-vax e un supporto immediato per il settore del turismo di nuovo in grave crisi”.

Nel frattempo accelera la campagna vaccinale nazionale, facendo registrare, nella giornata di ieri oltre 619 mila somministrazioni, dopo le 583 mila di lunedì. In particolare, ieri sono state inoculate 57 mila prime dosi, 34 mila delle quali in favore di bambini di età fra i 5 e gli 11 anni, mentre i richiami hanno superato quota 520 mila.

