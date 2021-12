Altro che eliminazione della quarantena, nel Cts vogliono la stretta: proposte da brividi, momento drammatico

29 dicembre 2021 a

a

a

“Irricevibile”. È questa la prima reazione degli scienziati del Cts nel leggere le proposte anti-Covid arrivate dalle Regioni, che chiedono un allentamento della quarantena, con lo stop all’isolamento per i contatti stretti vaccinati di un positivo. Come riferisce il Corriere della Sera gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico non hanno alcuna intenzione di allentare la presa sul modello di altri Paesi, anzi vogliono ulteriori restrizioni, come ad esempio l’eliminazione del tampone rapido tra i requisiti per ottenere il green pass. Con i no-vax che sarebbero quindi costretti ad effettuare un test molecolare per recarsi a lavoro.

Contagi boom, ma niente paura: possiamo convivere con Omicron

Il sentimento dei tecnici è diffuso: “È da brividi l’idea di azzerare la quarantena. Sembrerebbe un liberi tutti in un momento drammatico”. L’unica apertura arrivata è quella di ridurre la quarantena dei vaccinati che hanno ricevuto la somministrazione della dose booster, a patto che siano asintomatici: la valutazione è su una riduzione da sette a quattro/cinque giorni di quarantena, con una possibile revisione del concetto di contatto stretto.

Parla Sileri: "Se vado ad una cena il tampone è inutile. Meglio essere tra vaccinati"

Il green pass “base” è una misura che ha ormai i giorni contati e il quotidiano di via Solferino spiega che in generale si vuole proprio eliminare la possibilità di avere la certificazione verde con i tamponi. Si arriverà quindi ad una sorta di obbligo mascherato con la regola delle “2G”, ovvero si otterrà il green pass soltanto dimostrando di essere guariti dal Covid o avendo effettuato la vaccinazione. Chi non si sottoporrà all’inoculazione resterà quindi a casa. Come sono schierati i partiti del governo? Roberto Speranza è molto preoccupato e vuole la linea del massimo rigore, così come i ministri del Partito Democratico. La Lega si è detta più volte contraria all’obbligo vaccinale e anche nel Movimento 5 Stelle sono più gli scettici che i favorevoli. Ma Draghi è più propenso all’obbligo, magari andando per gradi nelle categorie di lavoratori.

Il prof. Garattini non ha più dubbi sull'obbligo: “Al governo manca il coraggio, nessuno fa la prima mossa”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.