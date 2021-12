Non si spegne il caso della violenza sessuale su Greta Beccaglia. Il giornalista Giorgio Micheletti va in pensione

29 dicembre 2021 a

Giorgio Micheletti lascia il giornalismo. Il conduttore è stato protagonista del caso Greta Beccaglia, inviata della trasmissione di Toscana Tv allo stadio Castellani per la sfida tra Empoli e Fiorentina e molestata in diretta da un paio di tifosi viola. “Dai non te la prendere” la prima reazione del conduttore da studio, una frase che ha scatenato il putiferio sui social nonostante appena pochi istanti dopo Micheletti abbia usato parole durissime nei confronti di chi ha aggredito la sua inviata. Dopo la sospensione dalle frequenze televisive Micheletti ha deciso di andare in pensione, annunciando la scelta con una lettera pubblica sul suo sito personale.

“La mia avventura lavorativa finisce qui. E' una decisione - spiega Micheletti, ma è difficile credere che l’evento legato alla Beccaglia non abbia influito - presa da tempo nella quale gli ultimi episodi non hanno il minimo peso. Sono stati 46 anni di impegno ma anche di divertimento. Ho conosciuto belle persone e brutti personaggi, ho fatto sbagli e cose buone. In definitiva sono sempre stato me stesso con pregi e difetti di tutti gli esseri umani. Dovrei ringraziare moltissimi e chiedere scusa a qualcuno: per farlo coinvolgo a nome di tutti Sonia Fusco che ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto per me in questi anni e le chiedo scusa per non essere stato in grado di qualificare di più il suo lavoro. Un abbraccio lo mando anche a Ruggero Muttarini che mi ha portato in questo mondo e a Omar Nobili,, che mi ha guidato con amicizia prima che con professionalità. Buona vita - chiude la lettera di commiato - e come dicono negli spogliatoi dei football americano ‘è stato un onore condividere il campo con voi’”.

