Meteo, che tempo fa a Capodanno: arriva il "Gigante". Previsioni assurde per l'Italia

Che tempo farà a Capodanno? Mite, piacevole e bellissimo. Colpa dell’anticiclone tropicale sub-sahariano il “Gigante” che porterà in tutta Europa una grande anomalia nel meteo di queste uggiose, grigie e piovose giornate invernali.

Da mercoledì 29, in particolare giovedì 30 e fino a domenica 2 gennaio, le temperature massime in Italia potranno portare la colonnina di mercurio sopra i 20 gradi specie al Sud e sulla Sicilia. In alcune zone l’escursione termica si farà sentire con ben 10 gradi di differenza con valori in collina e montagna più simili a maggio. Come riporta “ilmeteo.it” per la fine di dicembre si potrà contare su una decisa stabilità atmosferica, specie al Centro-Sud, con valori termici fin verso i 20°C durante il giorno, mentre il Nord potrebbe essere attanagliato dalla temuta nebbia con accumulo disastroso degli inquinanti atmosferici e di altissimi valori di smog.

Le proiezioni a 10 giorni indicano un periodo anticiclonico che durerà fino all'Epifania con un’attenuazione verso il 4 e 5 gennaio quando inizierà una lenta discesa di aria fredda dall'Europa dell'Est che si manifesterà a partire dall’8-9 gennaio.

