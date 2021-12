Anche Israele elimina la quarantena per i vaccinati. Resta l'isolamento soltanto in famiglia

27 dicembre 2021 a

Israele è pronta ad imitare il Sudafrica sull’alleggerimento delle misure contro il Covid. Come riporta The Times of Israel il gabinetto dello stato ebraico è intenzionato ad eliminare, a partire dal prossimo lunedì, la regola che prevede che una persona vaccinata esposta ad un contatto stretto risultato positivo alla variante Omicron stia in quarantena per una settimana, in attesa poi di due test negativi, o per un periodo di due settimane per i non vaccinati. Gli individui completamente vaccinati saranno quindi esentati da qualsiasi quarantena, non importa se il loro contatto è stato infettato da Omicron o meno.

C’è una sola eccezione: se il positivo ad Omicron con cui sono venuti in contatto è un membro della famiglia la persona vaccinata dovrà ancora osservare una quarantena di sette giorni. Il premier Bennett ha detto ai ministri che un lockdown generale non è comunque escluso e che è necessario "incoraggiare quante più persone possibile a vaccinarsi". "In caso contrario, le restrizioni che abbiamo ora diventeranno molto più severe", la minaccia del primo ministro. La decisione di togliere la quarantena arriva dopo i calcoli degli esperti: con le regole del passato circa un milione di cittadini di Israele si sarebbe ritrovato in quarantena, introducendo quindi un lockdown anti-Covid non voluto.

