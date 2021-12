Il virologo Menichetti invoca la mano dura del governo: abbiate il coraggio di imporre il lockdown ai no-vax

27 dicembre 2021 a

Stretta per i no-vax sulla striscia della Germania. A chiedere un maggiore coraggio al governo nel prendere decisioni dure sul Covid è il virologo Francesco Menichetti, già primario di Malattie infettive all’ospedale di Pisa: “Bisognerebbe che il governo avesse il coraggio di imporre subito un lockdown di 15 giorni per i non vaccinati, sul modello tedesco. Vediamo che la Germania ha ottenuto degli ottimi risultati, perché non ne teniamo conto? Vogliamo arrivare a 100mila casi al giorno? Questa misura va considerata ora, subito, qui, perché dopo è tardi. Passate le ferie non è più un periodo favorevole, lo è adesso”.

“Bisogna - continua l’invettiva del virologo nell’intervista all’Adnkronos - che qualcuno lo dica in modo chiaro e anche tempestivo, perché abbiamo poco tempo. Sono questi i giorni migliori per poterlo fare, con le scuole chiuse e il lavoro non al massimo dell’attività. Adottarlo rimetterebbe in sesto le cose. Il vaccino - sottolinea Menichetti - non basta e le precauzioni sono quelle che sono. Attenzione a indugiare con la storia che Omicron è più lieve, come probabilmente è, perché corre in fretta. Abbiamo 350mila infetti Delta e ora facciamo in più un altro serbatoio di infetti Omicron. Così - ammonisce e chiude Menichetti - gli ospedali piano piano cominciano a vacillare”.

