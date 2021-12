Bollettino Covid, scendono contagiati e morti. Schizza il tasso di positività

26 dicembre 2021 a

a

a

Il bollettino Covid del 26 dicembre ha registrato la presenza di 24883 nuovi casi dovuti al coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi positivi erano stati 54762, il picco dall'inizio della pandemia. In calo anche i morti, 81, rispetto ai 144 dell’aggiornamento precedente. A pesare sul bollettino è ovviamente il giorno di Natale: sono stati processati 217052 tamponi, con un tasso di positività pari all’11,5%. Sempre ieri c’era stato anche il record di tamponi analizzati, ben 969752, con un indice del 5,8%.

Ristoranti, discoteche, feste in casa, viaggi e cenone: ecco cosa si può fare a Capodanno

In totale i pazienti ricoverati in reparti ordinari degli ospedali sono 9220 (+328), mentre sono 1089 i cittadini in terapia intensiva (+18, con 85 nuovi ingressi). Il numero complessivo degli attuali positivi in tutta Italia è di 516839 (+16373), di cui 506.530 che stanno effettuando l’isolamento domiciliare. Da inizio pandemia sono stati registrati 5647313 positivi in tutto. La regione che segna il maggiore aumento di casi dovuti al Covid è la Lombardia (4581), a seguire il Lazio con 3665 e la Toscana con 3075.

“Mina il sistema democratico”. Strumenti inutili e liberticidi: Santanchè a valanga contro Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.