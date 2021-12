La nefasta profezia di Walter Ricciardi sul Covid: a gennaio rialzo fortissimo dei casi, picco lontano

24 dicembre 2021 a

Troppo ottimismo sulla variante Omicron e una misura sull’obbligo vaccinale nel mondo della Pubblica amministrazione che andava presa. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e professore ordinario di Igiene all'università Cattolica di Roma, è stato ospite Sky Tg24 e ha ammonito tutti sul Covid: “Certamente ci sono alcune categorie, quelle a contatto con il pubblico, che con Omicron diventano vettori di trasmissione se non sono vaccinati. Di fatto tutte le operazioni a contatto con il pubblico dovranno prevedere prima o poi l’obbligo vaccinale. Ci sarà una crescita incrementale dei contagi, anzi credo che a gennaio sarà esponenziale. Dobbiamo operare tutte le misure necessarie e una di queste è appunto l’obbligo vaccinale per chi è a contatto con il pubblico”.

“Prevedo - si lancia in una profezia il professor Ricciardi - che a gennaio ci sarà un rialzo fortissimo dei casi e a quel punto dovremo rifare il punto della situazione e vedere se servirà introdurre nuove misure. Il picco è ancora lontano, corriamo il rischio di andare a molti molti casi a gennaio. Dobbiamo resistere e lavorare, le misure prese dal governo servono proprio per far arrivare il picco il prima possibile e che questo non sia altissimo”.

