Il Lazio scivola in zona gialla, l'avvertimento di Zingaretti: comportatevi bene e vaccinate i bambini

La Regione Lazio scivola verso la zona gialla. Questione di flussi, dice il governatore Nicola Zingaretti che vede inevitabili le nuove restrizioni nel giorno in cui la cabina di regia prima, il Cdm poi, vareranno le regole anti-Covid per ili periodo della Feste.

Tutto "dipende dai comportamenti delle persone. I flussi probabilmente ci porteranno in zona gialla ma ripeto: dipende tutto da noi, ovvero da comportamenti responsabili, come usare le mascherine all’aperto" imposte dalla sua ordinanza, dice Zingaretti visitando con il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, il centro vaccinale pediatrico del museo dei bambini Explora.

"Alle famiglie mi permetto di dire - ha sottolineato Zingaretti - in queste giornate di festa usiamo tutte le precauzioni, lasciando il più possibile arieggiati gli ambienti e quando ci sono i cenoni facciamo magari prima i tamponi per stare più in sicurezza. Comunque dobbiamo usare quelle norme di precauzione che tutti ormai conosciamo. Ci sono regole di buonsenso che possono fermare il virus".

L'ex segretario del Pd manda un messaggio alle famiglie: "Faccio un appello alle mamme e ai papà: usiamo le vacanze per vaccinare i bambini e le bambine così che da gennaio possano tornare a scuola più sereni e in sicurezza alla riapertura dell’anno scolastico""Il vaccino salva la vita ma anche la possibilità di tornare a vivere serenamente», ha aggiunto.

