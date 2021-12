Covid, Giancarlo Giorgetti è stufo dei virologi star: creano incertezze e confusione, c'è insofferenza

23 dicembre 2021 a

La costante presenza dei virologi e degli esperti di ogni tipo sul Covid nelle trasmissioni televisive ha stancato Giancarlo Giorgetti. Il ministro dello sviluppo economico durante la cabina di regia del governo ha chiesto una riflessione sulla comunicazione sul Covid di tv pubbliche e private: nel rispetto della libertà di espressione e delle regole sull'informazione, bisogna riflettere sul fatto che l'invasione nei talk show di virologi ed "esperti" a vario titolo rischia di creare incertezze e confusione.

Inizia - l’avvertimento dell’esponente della Lega - a esserci insofferenza nei confronti di chi ha la verità in tasca per ogni situazione e stagione. Verità, accusa Giorgetti, che sono state sistematicamente smentite dai fatti. In tempi di Covid non possono essere lo share e gli ascolti l'unica discriminante nelle scelte degli ospiti in tv quando si parla di pandemia e delle conseguenze sulle persone: il senso del pensiero del ministro davanti agli altri esponenti di governo. A Matteo Bassetti, Andrea Crisanti, Fabrizio Pregliasco e tutti gli altri già fischiano le orecchie.

