Lockdown per i no-vax e vaccino obbligatorio? Mario Draghi li esclude, per ora…

22 dicembre 2021 a

a

a

I no-vax sono salvi, per ora. Dopo l’introduzione del super green pass diverse attività sono state limitate a chi non ha ricevuto una doppia dose di vaccino contro il Covid e al momento il governo guidato da Mario Draghi non ha intenzione di inasprire le restrizioni per chi ha deciso di non vaccinarsi. L’annuncio è dato dallo stesso presidente del Consiglio, che però fa capire come la valutazione sia allo stato attuale dei contagi e se la situazione peggiorasse non è da escludere un cambio di marcia con ulteriori divieti e limiti per i no-vax: “L'obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non è stato mai escluso. Lo valuteremo, valuteremo eventualmente l'estensione ad altre categorie. Se i dati continuano a peggiorare sarà oggetto di discussione a breve. Il lockdown per non vaccinati resta escluso, ma c’è la necessità di vaccinarsi data la prevalenza di non immunizzati tra i ricoverati e i morti. L'evoluzione dei dati ha dimostrato che - sottolinea Draghi - andava prorogato lo stato di emergenza. La proroga è un atto di responsabilità e buon senso”.

Si avvicina la beffa del tampone obbligatorio per i vaccinati: l'ammissione di Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.