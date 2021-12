Altra botta per la regina Elisabetta, il virus bussa a Windsor. La principessa Anna e il marito in isolamento

22 dicembre 2021 a

Il coronavirus bussa alle porte di Windsor. La principessa Anna, figlia della regina Elisabetta II, è in quarantena dopo che il marito Sir Tim Laurence è risultato positivo al Covid. La voce è arrivata ai media anglosassoni ed è subito partito il tam-tam: l'aristocratico è in isolamento con tutte le regole del caso e quindi i festeggiamenti al Castello di Windsor, già in tono minore per le restrizioni dovute alla pandemia, dovranno procedere senza la principessa Anna e il marito. Anna del Regno Unito è l'unica figlia femmina della regina e del principe consorte Filippo, duca di Edimburgo. Sorella di Carlo, è diciassettesima in linea di successione per il trono britannico.

La principessa, 71 anni, e il consorte, 66 anni, si trovano in isolamento nella loro tenuta di campagna a Gatcombe Park nel Gloucestershire. Visto l'aumento dei contagi in Uk, la Regina aveva annullato le tradizionali vacanze natalizie a Sandringham nel Norfolk. e anche il consueto pranzo pre-natalizio per la famiglia reale "allargata" con 50 coperti.

La notizia segue quella sulla preoccupazione della regina, scondo i media inglesi un vero e proprio terrore che la tiene sveglia di notte, per i numerosi viaggi in elicottero del principe William. Elisabetta avrebbe chiesto direttamente al nipote di smetterla per esporsi a rischi tutt'altro che improbabili. A quanto pare William e la moglie Kate Middleton userebbero l'elicottero spesso, anche per spostarsi da Kensington Palace, la residenza londinese dei duchi di Cambridge, alla tenuta di campagna di Anmer Hall.

I precedenti che "tengono sveglia Elisabetta" non mancano:. Pochi anni fa, nel 2018 e nel 2019, la moglie di Carlo Camilla ha subito due incidenti in elicottero, per fortuna senza gravi conseguenze.

Detto questo, il protocollo della royal family prevede che due eredi diretti al trono non viaggino mai insieme sullo stesso volo. In teoria quindi il piccolo George non potrebbe volare con papà, anche se Elisabetta anni fa ha concesso una deroga per le vacanze in famiglia, almeno fino a quando il bisnipote avrà 12 anni. Ora ha cambiato idea, anche perché William sulle orme di papà Filippo è diventato un pilota. "Sua Maestà ha detto ad amici intimi e cortigiani che vuole che William smetta di pilotare, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse, poiché gli elicotteri non sono il mezzo di trasporto più sicuro. Sa bene che il nipote è un pilota molto capace, ma non crede che volare insieme valga il rischio per i cinque membri della famiglia, e nemmeno vuole immaginare cosa potrebbe accadere in caso di una sventura", scrive il Times sulla regina che mette, forse, la parola fine sui voli del nipote.

