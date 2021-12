Roberto Speranza sveglia! Matteo Renzi all'attacco a L'Aria che Tira sui ritardi sulla terza dose di vaccino

21 dicembre 2021 a

Roberto Speranza fai qualcosa. È questo il messaggio lanciato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dallo studio de L’Aria che Tira, talk show mattutino di La7 condotto da Myrta Merlino. L’ex presidente del Consiglio sottolinea l’eccessivo ritardo sulla terza dose di vaccino, un’arma necessaria per contrastare il dilagare della variante Omicron del Covid: “È inutile secondo me continuare a rincorrere i no-vax. Una parte dei no-vax purtroppo è in terapia intensiva, abbiamo visto tanti messaggi straordinariamente toccanti di persone che purtroppo hanno dovuto testare sulla propria pelle il dolore di non essersi vaccinati. Sono molto convincenti quei messaggi lì, ma io dei no-vax non parlerei più. La questione è che questo maledetto Covid, che è tenace e non ne vuole sapere di mollare, ti arriva a reinfettare in modo molto meno forte e con dei sintomi influenzali anche dopo un po’ che hai fatto la seconda dose. A Speranza dico ‘datti una mossa Roberto che dobbiamo anticipare la terza dose’. Lo dico - conclude Renzi nella puntata del 21 dicembre - da un mese”.

