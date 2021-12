Tagadà, l'ira di Silvio Garattini con Roberto Speranza: non sappiamo nulla sulla variante Omicron, non cerchiamo

21 dicembre 2021 a

Il fondatore della Biontech, che ha sviluppato il vaccino anti-Covid insieme alla Pfizer, ha affermato che il prodotto da loro messo sul mercato è efficace al 70% contro la variante Omicron nel caso in cui una persona sia stata sottoposta a tre inoculazioni. Nella puntata del 21 dicembre di Tagadà, programma di La7 condotto da Tiziana Panella, è ospite Silvio Garattini, scienziato e farmacologo, nonché fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri”, che resta perplesso nel sentire tali dichiarazioni: “Non so chi l’ha detto e chi l’ha scritto, ma ognuno può esprimere il proprio auspicio e le proprie opinioni, però ci vogliono dei dati e i dati non ci sono ancora. Non sappiamo nemmeno quanto Omicron ci sia in Italia, sappiamo che c’è, ma non sappiamo dove è e che in percentuale c’è”.

Il "paziente zero" con la Omicron a Roma era già stato positivo alla variante Delta

Tale discorso fa emergere la criticità della differenza nella diffusione della variante Omicron tra i diversi paesi europei e la Panella fa una domanda: “Quanto la cerchiamo questa mutazione? Non siamo affatto i primi della classe. Nell’ultimo mese ci sono stati meno di 4600 tamponi sequenziati, nel Regno Unito sono oltre 180000”. Garattini quindi sbotta: “Non la stiamo cercando! È quello che stiamo raccomandando da molto tempo, le abbiamo dette sei mesi fa queste cose. Se non cerchiamo non troviamo. Se non lo cerchiamo in modo adeguato non sappiamo nulla. 4mila contro 180mila fanno una bella differenza e sono paesi dall’estensione simile. Se non ci adeguiamo - conclude lo scienziato - poi parliamo di cose di cui non sappiamo neanche il significato”. Un dito puntato ai vertici della Salute italiana e a Roberto Speranza.

