Fallimento del governo, basta prese in giro: Giorgia Meloni sbugiarda Mario Draghi sul green pass

Vaccinati non contagiosi. Tornano a riecheggiare le parole dello scorso luglio del premier Mario Draghi, che parlava in questi termini dopo l’introduzione della certificazione verde anti-Covid: “Il green pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E' una misura che dà serenità, non che toglie serenità”. A riproporle è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che ci va giù pesante in un post su Facebook: “I fatti smentiscono quanto detto precedentemente da Draghi. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto che il green pass non sarebbe stato utile a contrastare il contagio. Il governo la smetta di prendere in giro gli italiani: il fallimento è chiaro e sotto gli occhi di tutti”.

Il fallimento è ufficiale, Meloni chiede le dimissioni di Speranza

La Meloni ha poi rilanciato il pensiero del giornalista Francesco Borgonovo: "Le misure funzionano quando vengono meno. Ad un certo punto l'emergenza deve finire, altrimenti vuol dire che le misure non sono servite”. “Delle due l'una. Ma il governo continua a far finta di niente…” il laconico commento della presidente di FdI.

