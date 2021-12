Scontro coi no vax, all'assemblea dell'Ordine dei Medici scoppia la rissa

19 dicembre 2021 a

Sfiorata la rissa all'assemblea provinciale di Roma dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Alcuni medici no vax sono intervenuti criticando aspramente i vertici dell'Ordine al grido di "vergogna!", "venduti!". Il tutto viene raccontato in un articolo pubblicato sul sito 7Colli.

Le versioni sono due e fortemente contrastanti tra loro. I camici bianchi no vax hanno accusato i vertici dell'Ordine di "non aver sospeso chi era moroso e invece di aver sospeso i medici che non si sono vaccinati". Hanno boicottato i lavori e sono dovute intervenire le forze dell'ordine che hanno sospeso l'assemblea.

Diamentralmente opposta la versione dei medici no vax che hanno accusato il presidente di "aver ritardato l'inizio dei lavori, togliendo la parola ai colleghi che avevano chiesto di intervenire sull'ordine del giorno".

